Conceicao-Napoli, CorSport: domani può esserci la stretta di mano con De Laurentiis a Roma

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ieri mattina, intorno all’ora di pranzo, la svolta almeno a livello mediatico e il crollo del silenzio intorno a una trattativa alla quale è stata impressa l’accelerazione necessaria e che è divenuta notizia attraverso il sito del Corriere dello Sport-Stadio: per la presentazione non bisognerà attendere poi tanto, dipenderà dai tempi «tecnici» necessari all’allenatore per congedarsi dal Porto, e domani (forse), in un albergo di Roma, poco distante dalla sede della Filmauro, De Laurentiis e Conceiçao dovrebbero comparire per la stretta di mano".