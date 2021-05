Conceicao-Napoli, ADL ha divorato dvd del Porto prima di scegliere: ecco cosa ha convinto il patron del tecnico

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega i motivi per i quali De Laurentiis ha deciso di puntare con decisione sul nome di Sergio Conceicao per la panchina del Napoli: "Piombato come new entry nel casting internazionale allestito da De Laurentiis, che dal portoghese è rimasto colpito per una serie di svariati motivi colti in tv: le due partite con la Juventus, quelle con il Chelsea, l’1-1 con il Benfica e poi tutta una serie di video divorati per acquisire conoscenze più profonde. E poi: nessun problema di ambientamento, una lingua e abitudini a lui familiari e una squadra invitante, accattivante, buona per farci varie cose".