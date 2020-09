"Con la crisi la perdita sarà di 150-200mln", Nicchi e UEFA nel mirino di De Laurentiis

Ultime calcio Napoli – In occasione dell'ultima conferenza stampa a Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha attaccato ancora il sistema e la Uefa in particolare, ma non solo:

«Quest’anno il campionato senza pubblico sarà super-falsato, giocando 3 volte a settimana stra-strafalsato. Con gli infortuni chi pagherà, l’Uefa? Organizziamo un pool di avvocati. Con la crisi in corso la perdita sarà di 150-200 milioni»

E ancora:

«Quando io attaccavo Blatter e Platini si diceva “te la faranno pagare”, forse ci hanno mandato qualche arbitro che ci ha fatto perdere, ma c’è la soddisfazione di dire le cose in libertà. Platini e Blatter ora dove stanno?»

Sulla ricandidatura di Nicchi, a capo dell'associazione degli arbitri: