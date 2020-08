"Con il Barcellona l'abbiamo buttata via". CorSport su Gattuso: "Ringhio non riesce a frenare il rimpianto per una partita a metà"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ieri in conferenza stampa ha dichiarato:

«Con il Barcellona abbiamo sbagliato la partita, l'abbiamo buttata via. Perché si vedeva che erano in difficoltà»

L’edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge:

“Ci sono ferite, soprattutto se recenti, che restano lì e «sanguinano»: è un dolore latente, s’avverte debolmente, poi ricompare prepotente e lascia che s’avverta il lamento. Venti giorni (circa) non bastano per cicatrizzare neanche il ricordo di quella notte e Gattuso, mentre lascia che sfili via ciò ch’è stato del suo Napoli, non riesce a frenare il rimpianto per una partita a metà”