Compleanno Kvaratskhelia: bel gesto dei compagni di squadra

Calcio Napoli - Ieri era il compleanno di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha infatti compiuto 22 anni e ha festeggiato nel migliore dei modi andando anche in gol alla sua maniera contro la Cremonese. Kvara ormai si è preso il Napoli in tutto e per tutto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un bel gesto della squadra nei suoi confronti.

oscena compleanno Kvaratskhelia

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina c'è stato un bel gesto di tutta la squadra a Kvaratskhelia per il suo compleanno. Khvicha ha ripagato tutti sul campo: