Cominciati i primi confronti tra giocatori in ritiro, non è escluso che si concluda entro 48 ore

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al ritiro punitivo del Napoli all'hotel Serapide:

"Nell’hotel Serapide sono subito cominciati i primi confronti tra le varie componenti del gruppo: l’ultima speranza di trovare una soluzione interna e non traumatica alla crisi. Le stanze dell’albergo sono state bloccate fino a sabato mattina, ma non è escluso che il ritiro punitivo del Napoli possa essere un po’ più breve e si concluda nello spazio di 48- 72 ore. Domenica è prevista infatti la partenza per l’Arabia Saudita e potrebbe rivelarsi addirittura controproducente un periodo di clausura tanto prolungato".