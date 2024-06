Comincia la nuova era Conte, c'è il giorno del suo arrivo in città: ADL ha cambiato la gestione del Napoli per lui

Il giorno di Antonio Conte a Napoli, in città, non è ancora giunto e lo sbarco dovrebbe esserci domani.

Conte a Napoli domani

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha già conquistato gradi che nessun altro aveva raggiunto sotto la gestione De Laurentiis. Il Napoli ha affrontato tempi bui in questa stagione tale che ha scelto di delegare alcune mansioni e istituirne delle altre. Ha introdotto nell’organigramma Oriali per fare da raccordo con lo spogliatoio e ha demandato a Conte i compiti principali per guidare la risalita, lasciandolo libero di muoversi anche fuori dagli schemi di campo.