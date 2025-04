Come stanno Napoli ed Inter? La squadra di Inzaghi è al limite e sta annaspando, Conte è più preoccupato per un altro aspetto

Ultime notizie SSC Napoli - Come fa notare l'edizione odierna di Repubblica, la sensazione è che l'Inter stia annaspando per restare aggrappata a tutte le competizioni, mentre il Napoli ha rinunciato alla Coppa Italia.

"L’Inter è al limite. Inzaghi sta tirando il motore al massimo, provando con rotazioni scientifiche a gestire le forze. Ma nella sconfitta con il Bologna tanto ha pesato la stanchezza accumulata tre giorni prima contro il Bayern. La partita del Dall’Ara è stata la numero 50 in stagione, il Napoli ne ha giocate 36. Conte è più preoccupato per gli infortuni, per i quali ha dato la colpa ai campi di allenamento di Castel Volturno"