Come sta Osimhen? L'amara confessione di Victor nella chat di squadra del Napoli: il retroscena

Come sta Victor Osimhen? L'attaccante ha avuto qualche problema fisico prima della semifinale di Coppa d'Africa, una manifestazione a cui VO9 tiene davvero molto. L'attaccante, come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, ieri ha scambiato qualche messaggio con i compagni del Napoli dove ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni fisiche.

Condizioni fisiche Osimhen in Coppa d'Africa

Victor Osimhen ha spiegato ai compagni i problemi fisici che lo stanno tormentando in queste ultime ore. L'attaccante, si legge su Il Mattino, ha avuto una forte gastroenterite che lo ha debilitato. Per questo motivo, la sua presenza in finale resta ancora in forte dubbio. Lo staff medico della Nigeria è in contatto con quello del Napoli: la natura della sofferenza intestinale pare essere infettiva evidenzia Il Mattino. Per questo motivo, c'è grande prudenza sulle condizioni di Victor.