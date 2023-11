I compagni di squadra e chi gli sta vicino hanno notato un dettaglio di Osimhen

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha cominciato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra, poi potrà cominciare a correre sul campo, per rafforzare la muscolatura. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Per la ripresa del 25 novembre, a Bergamo, Osimhen dovrebbe essere a disposizione:

"Chi sta accanto al ragazzo, così come i compagni che lo hanno rivisto in allenamento, hanno notato un Osimhen concentrato e voglioso di tornare in campo il più presto possibile. In questo ha ancora la gioia di un bambino quando corre sul prato. E il professionista è capace di concentrarsi sulla competizione senza far “pesare” in campo le problematiche esterne"