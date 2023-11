Come giocherebbe il Napoli di Tudor? Ecco modulo e formazione con la difesa a tre!

Come gioca Tudor? E come giocherà il Napoli di Tudor? Quali sono i modulo e gli schemi preferiti dal tecnico croato? A tutte queste domande tenta di rispondere l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che presenza moduli e formazioni tipiche di Tudor, ormai prossimo alla panchina del Napoli.

Napoli di Tudor: modulo e formazione

Ultime notizie. È risaputo che Igor Tudor predilige la difesa a tre, con tre marcatori che si spendono anche in fase di impostazione: Natan centrale, Rrahmani centro-sinistra e uno stra Ostigard e Juan Jesus sul centro-destra. Sugli esterni invece giocherebbero Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra, che rispetto a Mario Rui coprirebbe meglio l'intera fascia. A centrocampo giocherebbe sicuramente Lobotka, mentre si assisterebbe ad un continuo ballottaggio tra Anguissa, Cajuste e Zielinski per il ruolo di centrocampista. In attacco spazio ai soliti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, con il possibile inserimento di Raspadori o Lindstrom nella trequarti.

Ecco dunque la formazione del Napoli di Tudor con il 3-4-3 o con il 3-4-2-1: