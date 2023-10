Come giocherebbe il Napoli di Conte? Moduli e cambi di ruolo: Zielinski l'ago della bilancia, può nascere un problema a sinistra

Premesso che ogni allenatore ha bisogno di tempo e sedute sul campo per conoscere bene le caratteristiche anche dei giocatori più famosi, per valorizzarli al meglio, La Gazzetta dello Sport prova a vedere come potrebbe cambiare il Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia e l'eventuale arrivo di Antonio Conte.

I moduli di Conte per il Napoli

DIFESA A 3 - Il Tottenham, schierato con una punta centrale, Kane, e due trequartisti a completare un tridente stretto, sostenuto da un centrocampo a quattro e da una difesa a tre. Se questo sarà il sistema da cui ripartirà anche a Napoli, l’allenatore salentino avrà un po’ di penuria sugli esterni con i soli Di Lorenzo e Olivera che appaiono adatti per coprire l’intera fascia. A destra potrebbe essere adattabile Politano, che lo ha già fatto all’Inter proprio con Conte, ma a sinistra ci sarebbe qualche problema nelle alternative, visto che Mario Rui non pare avere quelle caratteristiche. A meno che non riesca a convincere Elmas ad adattarsi.

DIFESA A 4 - In mezzo Anguissa e Lobotka appaiono i più adatti nello sviluppo della manovra contiana, con Zielinski che potrebbe essere avanzato vicino alle punte, dove Osimhen e Kvaratskhelia sono indubbiamente i giocatori più dotati. E non si può escludere che, visto la completezza della rosa, almeno sotto il profilo della qualità tecnica, Conte possa optare per un 3-5-2 con Zielinski in linea con gli altri centrocampisti e in grado di partire sempre da mezzala per andare a trovare spazi in zona tiro. Ma non dimentichiamo che il primo Conte gioca con una difesa a quattro, che in certe partite ha utilizzato anche in Nazionale.

