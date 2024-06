Colpo Rafa Marin, ecco quando farà le visite mediche

Il Napoli ha chiuso il colpo Rafa Marin e arrivano aggiornamenti dal Corriere del Mezzogiorno:

"Il Real Madrid si garantirà il diritto di recompra a partire dall’estate del 2026 o del 2027 che sarà probabilmente superiore ai 30 milioni di euro. Un segnale sull’importanza di Rafa Marin per la progettualità del Real Madrid che vuole garantirsi una strada per riprendersi il calciatore come fatto con il Milan per Brahim Diaz. L’accordo è stato raggiunto, nei prossimi giorni il difensore spagnolo potrebbe anche sostenere le visite mediche a Villa Stuart".