Colpo Napoli, in arrivo la fumata bianca: ha già sentito Conte

Calciomercato Napoli - Le ultimissime notizie oggi sulle trattative che sta portando avanti il club azzurro deciso a chiudere colpi di un certo livello in ogni zona del campo. Il Napoli lavora per un nuovo acquisto con il ds Manna e il nuovo allenatore Antonio Conte, decisivo anche lui sempre in ogni trattativa.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto in arrivo

La giornata di ieri è stata molto importante per il Napoli che ha portato avanti diverse trattative e contatti in merito a quelle che sono gli ultimi movimenti che si sono registrati.

Tra questi anche la trattativa relativa a Leonardo Spinazzola. Il calciatore italiano di 31 anni, che Conte già volle nella sua esperienza da ct dell'Italia, si è svincolato lunedì scorso dalla Roma ed ha già espresso il suo assoluto gradimento nell'indossare la casacca del Napoli. Lo stesso ha fatto anche Conte che, come scrive Il Mattino, pare abbia già sentito e sondato il giocatore.

L'intesa tra le parti è sempre più vicina, perché proprio nella giornata di ieri si è anche provato a stringere i tempi e soltanto per questioni di "dettagli" non c'è stata la fumata bianca. Ma ci sarà molto presto. C'è stato un incontro e le parti hanno smussato le distanze per far si che Spinazzola indossi la maglia del Napoli.

Si ragiona su un accordo biennale (la prima soluzione era quella dell'uno più uno) con le cifre ancora da limare. La base è di poco inferiore ai tre milioni di euro (che Spinazzola guadagnava alla Roma) con i bonus, i premi ed il minutaggio ancora da cablare. L'impressione, secondo Il Mattino, è che da un momento all'altro l'affare possa andare in porto.