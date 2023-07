Colpo in difesa: due le alternative a Kilman, le trattative

Il Napoli continua la ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione visto che è andato ormai via Kim. Nella lista, in cima, c'è il nome di Kilman ma anche altre alternative che possono salire da un momento all'altro.

Napoli: due nomi per il ruolo di difensore

Napoli - Piste straniere per il Napoli che al posto di Kim è pronto a mettere le mani su Kilman ma, in alternativa, ci sono anche i nomi di Le Normand del Real Sociedad ed Armel Bella-Kotchap del Southampton. Per il primo l'ostacolo è la clausola rescissoria di 40 milioni, mentre il secondo sarebbe più una scommessa ma a cifre più abbordabili (poco più di 20 milioni di euro).