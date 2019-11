Colpo Ibrahimovic, il Bologna insidia Napoli e Milan. Bigon: "Rapporto forte tra Zlatan e Mihajlovic"

Notizie Calcio Napoli - Bologna continua a sognare Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il Corriere del Bologna oggi in edicola, ieri il Ds Riccardo Bigon ha continuato ad alimentare il clamoroso approdo del campione scandinavo: "Il rapporto tra Ibrahimovic e Mihajlovic è molto forte si sono sentiti e c’è stata grande solidarietà umana del giocatore per il mister. Ibrahimovic ha dato la sua disponibilità e un’apertura all’idea di venire a Bologna".

Sembrerebbero appena quattro le ipotesi per il 38enne: Bologna, Milan, Napoli o ritiro. Bigon ha poi continuato: "È una scelta che spetterà a lui, dopo aver annunciato l’addio alla Mls si prenderà del tempo per valutare tutte le possibilità Noi siamo affascinati dall’ipotesi e siamo pronti, ma è chiaro che non controlliamo questa situazione al 100% poiché la scelta è esclusivamente sua".