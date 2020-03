Colloquio staff medico-squadra, il Mattino: "Vietato scambiarsi borracce ed asciugamani, allertare la società in caso di febbre di un parente"

Vista l'emergenza Coronavirus, anche la SSC Napoli ha preso delle contromisure. Il dottor Raffaele Caninico ha parlato alla squadra ed informato tutti circa i rischi attuali. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ai calciatori viene chiesto di evitare di bere dalla stessa bottiglia d’acqua tant’è che ogni borraccia è adesso personalizzata con iniziali e numero del calciatore. Ovviamente, durante la partita, viene chiesto di non farsi prestare bottiglie da nessun avversario. Accorgimenti non di poco conto. In più, sono state avviate delle sanificazioni ambientali che ormai sono quotidiane. E non solo: Canonico e D’Andrea, parlando alla squadra, hanno chiesto di evitare di scambiarsi asciugamani o magliette durante gli allenamenti. E chiaramente ai primi sintomi di febbre, anche di un familiare, bisogna subito allertare lo staff medico. Nel corso di una riunione pochi giorni fa hanno insistito soprattutto sull’allerta da dare nel caso in cui anche persone a loro vicini, accompagnatori abituali, mogli e parenti, possano accusare sintomi di Coronavirus, che sono comuni ad altre malattie influenzalidi questo tempo".