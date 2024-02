Colloqui a Castel Volturno: Calzona incontra la dirigenza e poi summit con la squadra

Napoli - Situazione difficile anche per il Napoli nonostante il terzo cambio di allenatore. Faccia a faccia di Calzona con la dirigenza e poi con la squadra per cercare di capire come uscire da questa situazione nel momento decisivo della stagione.

Calzona

Calzona a colloquio con dirigenza e squadra

Il pareggio di Cagliari nei secondi finali del sesto minuto di recupero fanno male ancora una volta in una stagione choc a dimenticare per il Napoli. Ecco che allora bisogna guardarsi in faccia e capire come uscire da questo momento.

Come spiega Il Mattino nella giornata di lunedì c'è stato prima un colloquio con la dirigenza e poi un summit con la squadra da parte del nuovo allenatore Francesco Calzona. Ora testa alla prossima partita col Sassuolo per il recupero di campionato.