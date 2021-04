Il Mattino - Cluster Italia, imbarazzo in FIGC: qualcosa è andato storto, serve dare spiegazioni ai club

Ultime calcio - L'imbarazzo in Federcalcio cresce al crescere del numero dei contagiati. È un focolaio da record, un disastro che ora minaccia proprio il campionato di serie A. Una beffa ma non può essere solo quella perché qualcosa è andato storto all'interno della Nazionale e la Figc dovrà dare spiegazioni ai club.

Come riporta Il Mattino:

"Sono, per adesso, sette i calciatori del gruppo Italia positivi al Coronavirus di ritorno dalle spedizioni in Bulgaria e Lituania (Bonucci e Bernardeschi della Juve, Grifo del Friburgo, Verratti e Florenzi del Psg, Cragno del Cagliari e Sirigu del Torino). Da ieri l'elenco si allunga anche con il nome di Bernardeschi in isolamento, asintomatico, ma costretto a fermarsi e a saltare (come Bonucci) la sfida di questa sera al Napoli. Ma non solo calciatori: perché almeno otto sono i componenti dello staff tecnico di Mancini positivi al Covid, e ci sono pure diversi componenti dello staff federale che sono risultati positivi al tampone e dunque in isolamento. Insomma, siamo attorno a una ventina di contagi accertati. Tutti negativi i tamponi del Napoli. Ma è un cluster da record che ovviamente costringe i responsabili della Figc a porsi degli interrogativi su cosa non ha funzionato e che obbliga, in queste ore, tutti i club a stare sui carboni ardenti".