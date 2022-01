Clean sheet Napoli, azzurri nella top 5 dei migliori campionati d'Europa: il dato

Napoli calcio - Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il clean sheet conquistato ieri dal Napoli a Bologna assume un valore molto importante. Per gli azzurri arriva un dato europeo che riempie davvero d'orgoglio tutta la squadra ed anche Spalletti.

"Il Bologna raramente è riuscito a liberarsi da questa morsa. Ci ha provato con qualche folata, ma Arnautovic non stava bene e comunque non è semplice far gol al Napoli che comincia a difendere altissimo correndo sempre in avanti e togliendo spazio alle giocate avversarie. Per la dodicesima volta in 22 gare gli azzurri mantengono la porta imbattuta, solo il Manchester City (13) ha fatto meglio nei 5 migliori campionati europei. E ritrovare questa solidità (1 solo gol subito nelle tre partite di campionato nel 2022) significa tanto nella corsa Champions e forse anche qualcosa in più".