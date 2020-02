Classifica marcatori SSC Napoli, Mertens ad un passo dal record! Gazzetta: "Tre reti per entrare nella storia del club"

Classifica marcatori SSC Napoli - Dries Mertens è ad un passo dal diventare il miglior marcatore della storia della SSC Napoli. L'attaccante belga dista solo due reti dallo storico record che appartiene a Marek Hamsik. Questa sera, contro l'Inter, l'occasione è ghiotta. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha predisposto un tridente offensivo che ha fatto la storia del Napoli nel triennio sarriano. Callejon e Insigne dovrebbero essere sugli esterni, mentre al centro ritornerà, dal primo minuto, Dries Mertens. Lui, è una garanzia per osare, nonostante l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per oltre un mese, l’attaccante belga è riuscito a realizzare 10 reti, di cui 5 in campionato e altrettante in Champions League. Gli manca il gol in coppa Italia e il fascino di San Siro potrebbe stimolarlo al punto giusto. La coppa nazionale resta l’unico obbiettivo ancora alla portata del Napoli, un trofeo che garantirebbe un posto in Europa League che salverebbe, almeno in parte, la stagione. Sul piano personale, poi, l’attaccante belga ha bisogno di realizzare tre reti da qui a fine stagione, per stabilire il record di migliore realizzatore della storia del club. Dinanzi a sé ha soltanto l’ex compagno, Marek Hamisk, 121 gol, emigrato in Cina. Lui, è a quota 119. Ed un passo avanti, stasera, lo farebbe volentieri".