Clamoroso De Laurentiis: annulla il ritiro punitivo perché non trova alberghi liberi! Ultime notizie: lo sostiene l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui la decisione del presidente De Laurentiis di portare la squadra in ritiro punitivo sarebbe stata annullata per problemi di natura logistica.

Il ritiro punitivo del Napoli è slittato, forse a venerdì, per gli alberghi pieni e la resistenza dei giocatori. De Laurentiis sta infatti sbagliando a ripetizione e si è di nuovo incartato nella malanotte di Empoli, in cui aveva pensato a caldo di mettere in castigo i giocatori. Poi il presidente ha capito che la clausura a oltranza avrebbe trasformato in una polveriera lo spogliatoio azzurro, in cui già si respira un clima pesante.