Ciriello: "Osimhen immarcabile in campo e fuori: per i danni che fa a sé stesso e alla sua squadra ricorda un vento africano"

Calcio Napoli - Lo scrittore Marco Ciriello sulla Gazzetta dello Sport dice la sua riguardo l'attaccante Victor Osimhen:

"Spalla, Covid, polso, testa, polpaccio, zigomo, Covid, bicipite, adduttore, bicipite. Non è Alan Bennett, ma Victor Osimhen. Non è un monologo, ma la cronologia degli infortuni che accendono le preoccupazioni di Aurelio De Laurentiis e segnano le sue assenze nelle partite del Napoli. Un corpo stropicciato e delicato.

Per ogni infortunio o quasi, c’è un viaggio in Nigeria o un ritorno dalla Nigeria; per ogni viaggio una storia; per ogni storia un mucchio di polemiche.Osimhen appare immarcabile in campo e fuori, imprendibile, e per i danni che fa a sé stesso e alla sua squadra ricorda un vento africano: l’Harmattan, che soffia dal Sahara al Golfo di Guinea tra novembre e marzo".