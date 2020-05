Cinque sostituzioni, l’Ifab dice sì alla Fifa. CorrSera: possibile stop alla Var ma a decidere saranno le leghe

Ultime calcio - Mentre il mondo cerca di tornare a giocare, l’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole da tre a a cinque.

Fifa

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera:

"La proposta era stata avanzata dalla Fifa del presidente Infantino (foto) per far fronte al dispendio fisico imposto dalla «maratona» di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati. È stata modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare interruzioni del gioco strategiche, ogni squadra avrà solo tre finestre per effettuare sostituzioni. Con la Germania che sta per ripartire non c’era più tempo da perdere, la modifica era necessaria e impellente. La novità sarà temporanea, fino a fine 2020. E inoltre non obbligatoria: per cui decideranno gli organizzatori (serie A, Premier, Liga, Uefa per la Champions...) se introdurla o meno. La modifica si applica ai tornei già cominciati o che devono cominciare e che si chiudono entro il 31 dicembre 2020. In seguito Fifa e Board decideranno se estenderla, in caso, a tornei che finiranno nel 2021. Capitolo Var. I tornei che riprenderanno dopo lo stop di questi due mesi causa Covid-19 hanno la possibilità di ricominciare anche senza la videoassistenza. Ma se decidono di confermarla devono rispettare il protocollo vigente. Niente deroghe quindi: o si usa la Var oppure non si usa".