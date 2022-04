CorSport - Cifra esatta chiesta da ADL per cedere Osimhen: anche un club italiano interessato

"La richiesta di base del Napoli è 110 milioni di euro: ovvero, il club lascerà partire Osi soltanto al cospetto di un'offerta irrinunciabile". L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla cifra esatta fissata da De Laurentiis per cedere il suo attaccante nella prossima finestra di calciomercato.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quali sono le squadre interessate al caretllino di Victor Osimhen:

"Il Manchester United ha deciso di muoversi, di piazzarsi davanti a tutti, e sebbene il fascino dei Red Devils sia irresistibile per quel diavolo di Osi tutto fuoco, fiamme e corse a mille all'ora, il Napoli non ha alcuna intenzione di concedere sconti. Già: la richiesta di partenza è fissata ed è elevata, e sebbene qualche margine di trattativa esista sempre, la priorità è non ridurre più di tanto il patrimonio tra base fissa e bonus: mai sotto i 100 milioni. Anche l'Arsenal e il Newcastle sono in fila, e a quanto pare anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Osi in attesa dello sviluppo delle vicende societarie"