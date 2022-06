"Ci vediamo a luglio", le prime parole 'napoletane' di Kvaratskhelia: ecco quando arriverà in città

Kvara si avvicina. E rompe il silenzio dalla Georgia: «A luglio mi unirò al Napoli». Kvaratskhelia c’è. O meglio ci sarà in ritiro, a Dimaro, e anzi farà il suo debutto in città nei pressi del raduno, intorno al 7 luglio, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia arriva a Napoli

Annata dura, cominciata in Russia con il Rubin Kazan e poi conclusa in Georgia, casa sua, con il Batumi:

“Il contratto con il Rubin è stato risolto e Kvicha ha ritrovato pace e quiete. E il Napoli. «Ci vediamo a luglio». Tra pochissimo. «Il Napoli? In questo momento non posso dire nulla di preciso, però a luglio sarò con loro». I’incontro con il calcio sfrontato di Kvaratskhelia sembra un toccasana. Un inno alla gioia, un ritorno al prato e al pallone che di questi tempi sono sistematicamente sostituiti dalle riunioni in ufficio e dal rumore dei milioni: dall’8 luglio, Khvicha sarà uno dei personaggi in copertina della nuova squadra. Del nuovo corso senza Insigne”

