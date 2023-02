"Ci date Osimhen? Quanto costa?" De Laurentiis ha rifiutato un'offerta da 100 milioni: il retroscena

Calciomercato Napoli - "Ci date Osimhen? Quanto costa?" il Corriere dello Sport racconta il retroscena della trattativa sfumata tra il Newcastle ed il Napoli nel gennaio 2021 per il trasferimento dell'attaccante nigeriano in Premier League. L'affare non andò in porto nonostante la grande disponibilità economica del club inglese che avrebbe messo sul tavolo tanti milioni.

Retroscena Osimhen Newcastle gennaio 2021

Come si legge sul Corriere dello Sport il Napoli rifiutò 100 milioni dal Newcastle per dare via il suo numero nove a gennaio di due anni fa. De Laurentiis alzò le spalle, ringraziò per la magnanimità e la chiuse lì, incurante di quell’offerta che pure avrebbe potuto farlo vacillare. Per il patron era incedibile e non c'era alcun tipo di cifra che potesse fargli cambiare idea. Nel frattempo la valutazione del bomber è cresciuta a dismisura. La base d'asta oggi è di gran lunga superiore a quella del Newcastle di quel gennaio 2021.