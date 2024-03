Calciomercato SSC Napoli - Il futuro della prossima stagione potrebbe non vedere ancora in maglia Napoli un attaccante che risponde al nome di Giovanni Simeone.

Cholito Simeone via da Napoli?

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Cholito è deluso dal poco spazio e, a differenza di un anno fa, non sta neanche incidendo quando entra in campo. Con Mazzarri era diventato pure titolare, ma in campionato non ha mai trovato il gol (unica rete a settembre, gestione Garcia).