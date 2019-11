Chiarimento tra Ghoulam ed Ancelotti: cancellate le ultime incomprensioni, il retroscena

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato le scorse settimane un chiarimento tra Faouzi Ghoulam e Carlo Ancelotti. L'algerino era finito ai margini della squadra per problemi fisici ed anche scelte tecniche.

"Volente o nolente in tempi recenti s’era di fatto ritrovato mestamente ai margini, tanto che l’ultima vissuta in campo (nemmeno interamente) risale addirittura al Torino-Napoli del 6 ottobre, ovvero un mese e mezzo fa. Presenza arrivata dopo la tribuna col Genk di qualche giorno prima, a precedere però le panchine con Verona e Spal ed un chiarimento con lo stesso Ancelotti - sul momento personale segnato da evidente precarietà – poco prima dell’Atalanta. Per giunta coincidente con l’ultimo stop patito. Tutto dovrebbe essersi risolto per il meglio, complice la risaputa ed estrema disponibilità del buon Carlo, sicché Ghoulam potrebbe (almeno) figurare in panchina nella trasferta milanese di sabato 23. Un’alternativa che a questo punto dei giochi, tenuto conto del prossimo, imponente rush d’impegni (dal 23 novembre al 14 dicembre ben 6 match, uno ogni 3,5 giorni), potrebbe diventare fondamentale".