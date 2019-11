Chiarimento De Laurentiis-squadra, CorSport: Ancelotti mediatore dell'appuntamento. Bisogna ripartire per ragioni di stato e reciproca convenienza

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive del ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis e soprattutto di un possibile confronto con la squadra ammutinata.

"E allora, conviene darsi appuntamento, con Ancelotti in versione moderatore, per liberare il Napoli da un peso psicologico evidente e che De Laurentiis, tra una causa e l’altra, sa di dover rimuovere. Sarà indispensabile uscirne, per ragioni di stato e anche di convenienza reciproca, e chiaramente con l’aiuto della diplomazia, poi si lascerà lì quel «corpo a corpo» tra De Laurentiis e il Napoli che l’ha tradito: ma il chiarimento è nell’aria. A Liverpool, nella «madre» d’ogni sfida europea, c’è il fascino di Anfield, c’è il prestigio d’un club che ha fatto la storia, c’è il match con i campioni d’Europa in carica e infine - infine? - c’è anche la qualificazione agli ottavi di finale da afferrare, possibilmente in fretta: De Laurentiis non ci sarà, non dovrebbe esserci - né lui e né l’ad Chiavelli, che avrà impegni in Lega a Milano domani - ma osserverà come ieri sera e poi deciderà come e quando intervenire. Perché un segnale, l’ennesimo, di disgelo, non può essere più rinviato"