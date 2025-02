"Chi posso mettere?". Conte e l'immagine cult d’un sabato bestiale

Ultime notizie SSC Napoli - L'immagine cult d’un sabato bestiale in casa Napoli è in quel labiale di Antonio Conte, «chi posso mettere?». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Un uomo solo al comando cerca dentro di sé un’idea nuova o anche no, per riuscire a starsene adagiato in un sogno da custodire con prudenza. Mentre Lazio-Napoli sta per finire, e qualche gamba comincia a essere pesante, non è stato neanche necessario voltarsi oltre Stellini, il secondo, per ricordarsi che, nell’ordine: Olivera era in poltrona a casa sua; Spinazzola magari sul divano, Neres davanti al televisore e Kvara a Parigi"