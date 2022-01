Chi è Nahitan Nandez: tre ruoli di centrocampo, polmoni d'acciaio ed un pasticcio da denuncia con la sua ex compagna

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha riacceso i riflettori su Nahitan Nandez. Un leone del centrocampo con il Cagliari, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Ventisei anni festeggiati il 28 dicembre, Nandez è un polivalente del centrocampo: nasce trequartista, continua da vertice basso, cresce da mezzala e si evolve da esterno destro. Polmoni d'acciaio, energia e aggressività, nonché una certa tecnica: doppia fase e qualche gol, nel repertorio.

Uno che non si nasconde anche nella vita: secondo TeleMundo la sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, la madre dei suoi due figli, lo avrebbe denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale, aggiungendo che in Uruguay sarebbe stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti, ma lui si è dichiarato totalmente estraneo alle accuse e ha annunciato un'azione legale. Un pasticcio che però Nahitan ha voluto affrontare pubblicamente"