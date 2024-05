Chi ha vinto lo scudetto del bilancio 2023/24? La posizione della SSC Napoli

Chi ha vinto lo scudetto del bilancio nella serie A 2023/24? Milano Finanza ha pubblicato i dati dei bilanci di tutte le squadre del nostro campionato. Ad aggiudicarsi lo scudetto dei conti è la Fiorentina con un rapporto debito-ricavi di 52,9 milioni. Seguono Empoli e Milan. I rossoneri sono la big con i conti maggiormente in ordine: 250 mln di debiti (70 di factoring, cioè anticipazioni di crediti certi, 0 verso banche, il resto da gestione operativa come fornitori, mercato, tributari); patrimonio netto di Gruppo a +177 milioni, personale complessivo (non solo giocatori) a 174 milioni. Ricavi coprono tutti i costi senza plusvalenze.

Alle spalle del Milan c'è l'Atalanta e poi il Napoli. Gli azzurri una percentuale di debiti sui ricavi pari a 73,4 milioni. Il Napoli è la quarta società ad avere il costo del personale più alto (111 milioni). In fondo alla classifica troviamo Juve, Inter e Roma.