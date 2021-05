Chi allenerà il Napoli? CdM: De Laurentiis attende di capire cosa farà Allegri, studia Galtier e verifica Inzaghi

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso in questi giorni ha un solo pensiero fisso: vuole prendersi la sua rivincita proprio contro il Verona. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Dopo la gara d’andata De Laurentiis sondò il terreno con altri allenatori: dagli ex Benitez e Sarri ad Allegri, che gli consigliò di tenere Gattuso, a Spalletti. Con l’ex allenatore dell’Inter i contatti sono nati proprio in quei giorni, andando avanti poi nel corso dei mesi successivi. De Laurentiis non ha ancora deciso, attende di capire cosa farà Allegri, tentato dal Real Madrid, studia l’ipotesi Galtier e verifica gli sviluppi del rapporto tra Simone Inzaghi e Lotito. Scenari che appartengono ad un futuro ancora lontano, quello più vicino porta a Napoli-Verona”