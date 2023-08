Frosinone, si tenta il colpo Cheddira! C'è intesa con il Bari: spuntano le cifre

Notizie calcio. Sabato prossimo alle ore 18.30 il Napoli esordirà in casa del Frosinone per la prima giornata di campionato. I laziali, neopromossi, starebbero puntando al colpo Cheddira dal Bari per rinforzare il proprio attacco.

Cheddira-Frosinone, le ultime

Cheddira è stato seguito anche dal Napoli nel recente passato, potendo sfruttare i rapporti privilegiati con la dirigenza del Bari. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

Il Frosinone, in queste ore, è in pressing sul bomber italo-marocchino del Bari, rivelazione (17 reti in 31 gare) della scorsa Serie B tanto da partecipare ai Mondiali in Qatar con il Marocco. Angelozzi ha l’intesa con il Bari (prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con la salvezza) e con l’attaccante. Da limare le cifre da corrispondere sia adesso che in caso di riscatto (è valutato 7 milioni). E poi bisogna guardarsi dalla concorrenza di Cagliari e Verona.