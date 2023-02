Cheddira contro ogni record, ha procurato il 50% dei gol del Bari: non basteranno 15 milioni

Napoli - La famiglia De Laurentiis vanta il capocannoniere della Serie A con Victor Osimhen e anche quello di Serie B con Walid Cheddira. Il bomber del Bari ha segnato 18 gol in questa stagione tra campionato e Coppa Italia (anche 5 assist e 2 rigori procurati). Cheddira sta battendo ogni record, perché ha procurao il 50% dei gol del Bari quest'anno e non ha intenzione di fermarsi. A fine stagione potrebbero non bastare i 15 milioni che ora servirebbero per portarlo via dal club della famiglai De Laurentiis.