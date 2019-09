Che succede a Fabian? Il ruolo da trequartista non convince, Ancelotti: "Meglio con Lozano in avanti"

Notizie Calcio Napoli - Che succede a Fabian Ruiz? Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo l'opaca prestazione di Firenze, lo spagnolo non ha convinto da trequartista nemmeno ieri. Oltre alla poca pericolosità in avanti, il classe 96 non ha pressato benissimo su Miralem Pjanic.

"Non siamo riusciti a trovarlo. Nel secondo tempo ho messo Lozano in quella posizione e siamo arrivati con più facilità perché c’era meno pressione", ha ammesso Carlo Ancelotti nel post partita dell'Allianz Stadium. Fanno ben sperare però i neo acquisti: "Elmas è entrato bene anche in questa gara - sottolinea il mister - e per lui ci sarà la possibilità di partire titolare, come per tutti gli altri della rosa. Faremo rotazioni appena inizierà la Champions. L’esordio di Lozano è stato ottimo. Per dinamismo, carattere, capacità di lettura. Sarà importante per il Napoli".