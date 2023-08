Calciomercato Napoli - Che fine fa Hirving Lozano? L'editto di De Laurentiis ("se non rinnova, non gioca") sarà rispettato? Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, sembra che il suo destino sia ancora da srivere. Gli arabi hanno presentato un’offerta da 12 milioni per il messicano. Il Napoli ne vuole 25 (lo ha pagato ben 42 milioni nel 2019). Ma tra dodici mesi lo perde a zero, dunque De Laurentiis e il fidato Chiavelli stanno valutando attentamente.