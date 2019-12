"Che bello quel gol, ma vorrei segnarne uno così importante anche col Napoli". Manolas vuole il bis con il Barcellona

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport su Napoli-Barcellona chiama in causa Manolas: "Ha cambiato pelle, in estate s'è trasferito al Napoli, eppure il destino non ha perso le sue tracce e gli ha restituito il Barcellona, una squadra che considera speciale. «Che bello quel gol, ma vorrei segnarne uno così importante anche col Napoli» disse in estate, durante l'incontro coi tifosi a Dimaro, ricordando quella gioia che mai il tempo potrà sfumare. Potrebbe essere giunto il momento, si tratterebbe di una replica e il greco ci spera, con lui i suoi tifosi, si sta già preparando all'evento pur sapendo che mancano due mesi e la mente, ora, è proiettata ad altro"