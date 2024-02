Chance per Traorè, debutto in Napoli-Verona: "Giocherà una ventina di minuti!"

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ipotizza il debutto di Traorè contro il Verona, dall'edizione oggi in edicola del quotidiano si legge:

"Zielinski è fermo per un affaticamento, non si è allenato neanche ieri, non rientrerà Olivera ma Mazzarri ritrova Cajuste, Simeone, Kvaratskhelia, Natan che partirà dalla panchina, Anguissa e Traorè che potrebbe avere una ventina di minuti a disposizione per il suo debutto col Napoli. Mazzarri dovrebbe riproporre il 4-3-3 ma immagina una squadra camaleontica fino alla fine della stagione: «Fare più moduli può essere un vantaggio da qui alla fine, voi dite che il calcio cambia, sia a gara iniziata che di partita in partita. I ragazzi sono preparati a cambiare anche durante la gara»".