Champions, Barcellona-Napoli ad aprile? Repubblica: spuntano due date, l'Uefa ha una priorità

Ultime calcio Napoli - Adesso le idee del Napoli sono almeno un po’ più chiare, anche se nessuno può avere certezze sugli sviluppi e l’evoluzione dell’emergenza. Ma la decisione assunta ieri mattina in Svizzera dall’Uefa, che è stata costretta a prendere atto della situazione e a rinviare i Campionati Europei al 2021, autorizza perlomeno a sperare che grazie al cambiamento dei calendari la stagione agonistica per i club possa in qualche modo concludersi regolarmente, nei limiti del possibile.

Secondo quanto riferisce La Repubblica:

"È stato infatti stabilito di dare la assoluta priorità ai tornei nazionali e continentali (che devono per forza essere portati a termine) e la svolta interessa in maniera particolare proprio gli azzurri, che insieme con la Juventus e l’Inter sono una delle tre formazioni italiane ancora impegnate su ben tre fronti: Champions League, campionato e Coppa Italia. La ripresa degli allenamenti è fissata per il momento per lunedì prossimo, 23 marzo, con la consapevolezza però che si tratta di una data suscettibile di cambiamenti ulteriori e legata a stretto filo con l’evoluzione dell’emergenza. Ma nel balletto delle date il Napoli ha perlomeno una ragionevole certezza: nonostante tutto affascinante. Al ritorno in campo - salvo cambiamenti di programma – gli azzurri saranno infatti attesi da un vero e proprio battesimo del fuoco, perché nei piani dell’Uefa la prima competizione a riprendere dovrebbe essere proprio la Champions League. Le finestre ipotizzate nel corso della riunione in Svizzera sono un paio: 14 e 28 aprile. L’auspicio del governo continentale del calcio e che almeno in una delle due date si possa mandare finalmente in scena la attesa rivincita tra il Barcellona e la squadra di Gattuso: che secondo il calendario originario si sarebbe dovuta disputare proprio stasera in Catalogna, nel mitico stadio Camp Nou. I tempi per la ripresa della Serie A si annunciano invece più lunghi, con la Figc e la Lega che sperano di potere interrompere all’inizio di maggio la quarantena del campionato: nel weekend del 2 o nella peggiore delle ipotesi in quello del 9".