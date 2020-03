Champions, Barcellona-Napoli a porte aperte? Riparte la prevendita, Campania non nella zona rossa per il COVID-19

Ultime calcio Napoli - Il Napoli tornerà in campo tra una settimana a Verona, poi giocherà a Barcellona. In preallarme i tifosi che hanno già acquistato i biglietti o che saranno ospiti del club, perché l'Uefa e il governo spagnolo potrebbero decidere di far giocare la gara del 18 marzo al Nou Camp a porte chiuse.

Barcellona-Napoli si potrebbe giocare a porte aperte

Come riporta Il Mattino:

"Ieri è arrivato un segnale positivo, perché dopo giorni di blocco è possibile acquistare per i tifosi del Barcellona sul sito del club il tagliando per assistere alla partita dalle gradinate del Camp Nou. Il segnale che al momento si va verso una gara a porte aperte, anche se ci vorrà ancora qualche giorno per attendere l'ufficialità. La Campania non rientra nelle zone rosse, laddove è stato già disposto che Valencia-Atalanta in Champions e Getafe-Inter in Europa League si disputeranno a porte chiuse".

Camp Nou