Cessioni Napoli, solo uno tra Verdi ed Ounas va via: l'ex Bologna ha un accordo con il Torino ma...

Calciomercato Napoli - E' ancora in bilico il futuro di Simone Verdi. L'attaccante della SSC Napoli è considerato forse di troppo. Ancora una stagione da precario? Forse sì, forse no. Ciò che è certo è che l'arrivo di Hirving Lozano gli chiude ancora di più gli spazi, relegandolo ad un ruolo da coprimario anche quest'anno.

Mercato Napoli - Cessioni Napoli, solo uno tra Verdi ed Ounas va via

Proprio uno tra lui ed Adam Ounas è l'indiziato numero uno alla partenza. Per Verdi c'è da registrare, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una frenata indiscutibile con il Torino. L'accordo con i granata resta: De Laurentiis e Cairo hanno avuto un colloquio telefonico, dieci giorni fa, e stabilito cifre e modalità di pagamento. L'affare potrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni di euro per il prestito oneroso con riscatto fissato nel 2021 con altri dieci milioni o altrimenti condivisione della futura rivendita.