De Laurentiis: "Amo il Napoli, non lo cedo! Opzione mai considerata, la verità sulle offerte"

Notizie Napoli calcio. Cessione del Napoli? Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di questo nel corso delle interviste rilasciate nella giornata di ieri. L'edizione odierna de Il Mattino, riporta alcuni passaggi molto interessanti anche circa i rumors del futuro sociatario.

Si è parlato tanto di fondi americani interessati ad acquistare il Napoli, ma De Laurentiis ha voluto fare chiarezza anche su questo aspetto:

Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È una opzione che non ho mai preso in considerazione. Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell'aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa»