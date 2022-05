Cessione Meret, Tuttosport: il Torino ci prova ma non è lui la prima scelta

Calciomercato Napoli - Oggi giocherà Berisha o Milinkovic-Savic nel Torino che affronterà il Napoli? Il balletto si ripete puntualmente e Juric non si sottrae al confronto. Stavolta c’è il Napoli, dunque la domanda è lecita e la risposta del tecnico granata cortese: «Giocherà Berisha». Difficile pensare che Milinkovic-Savic possa essere riconfermato, come è altrettanto palese la necessità per il giovane portiere Gemello di cercare spazio in prestito in una realtà dove possa accumulare esperienza.

Alex Meret

Il Torino vuole Meret per la prossima stagione

Come riporta Tuttosport, non è un mistero che in cima alla lista dei desideri ci sia Cragno del Cagliari: è la priorità per il Toro del domani, non l’unica scelta. Siè parlato anche di Meret, che può lasciare il Napoli.