Cessione Ghoulam, Il Mattino: Mendes sta sondando due club, ma l'ingaggio monstre di Faouzi spaventa tutti

Ultime calcio Napoli - Sempre in lista di sbarco ma con grosse difficoltà di approdo è Ghoulam.

Ghoulam

Come riporta Il Mattino:

"Il Napoli tiene molto basse le richiesta - per meno di 8 milioni più essere preso - ma pesa e non poco il suo ingaggio: prima di farsi male ha rinnovato fino al 2022 per 3,3 milioni di euro. Nessuno vuole accollarsi un simile stipendio. Ma Mendes sta sondando alcune piste che portano a Lisbona, allo Sporting, e un'altra in Francia, al Nizza. C'è bisogno di attendere anche se l'eventuale crescita del terzino risolverebbe un bel dilemma a Gattuso. Che nell'amichevole con il Pescara tornerà a valutare la sua ripresa".