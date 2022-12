Cessione Demme, CorSport: Salernitana non molla, Spalletti ha già pronta l'alternativa

Notizie Napoli calcio. L'operazione Napoli-Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli è ormai ben avviata e sempre più vicina alla definitiva fumata bianca.

Resterà poi da stabilire il futuro di Diego Demme che chiede più spazio a Spalletti. Ecco le ultime riportate dal Corriere dello Sport:

In teoria, non dovrebbe accadere altro, ma questo lo deciderà Demme, che ha estimatori sparsi ovunque, la Salernitana su chiunque, e dunque detterà l’agenda: ma nel caso il centrocampista vada via, difficile che il Napoli intervenga; con Gaetano è in atto un processo di evoluzione, di trasformazione, e quella di modificare la natura stessa del trequartista è una tentazione che Spalletti insegue.