Centrocampo Napoli, Mangala e Barak i nomi caldi ma spunta una vecchia conoscenza del Torino, i dettagli

In attesa di debuttare in Supercoppa italiana contro la Fiorentina, il Napoli lavora in Arabia Saudita agli ordini di Mazzarri ma è sempre vigile sul mercato, per cercare i tasselli che mancano, soprattutto in mediana.

Napoli attivo per rinforzare il centrocampo

Come riporta Il Mattino, restano a centrocampo in piedi i nomi di Mangala del Nottingham Forest e di Barak della Fiorentina. Altra pista è quella che porta a Sasa Lukic: il centrocampista serbo è stato ceduto a gennaio 2023 dal Torino al Fulham per la cifra di 9,8 milioni di euro.

