Cena SSC Napoli, CdM: nessuna novità di De Laurentiis sulle multe post ammutinamento

Cena di Natale ieri sera per il Napoli, calciatori e dirigenza hanno brindato per festeggiare insieme. Un momento importante per cercare di risanare i rapporti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Chi si aspettava grandi svolte riguardo alla battaglia legale che si è scatenata dopo l’ammutinamento dello scorso 5 novembre è rimasto deluso, De Laurentiis non ha annunciato alcuna novità in relazione alle multe o all’ansia per l’eventuale causa per il danno all’immagine. Il presidente azzurro ha esortato tutta la squadra a fare meglio.