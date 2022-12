Cena Napoli al Teatro Posillipo, si coltiva l’armonia del gruppo: si pensa a quel sogno da realizzare

Tutti insieme a cena, in una location suggestiva, per un party dei calciatori del Napoli con le rispettive famiglie per augurarsi buon Natale, scambiarsi qualche dono e guardare con fiducia al 2023 che comincia subito con sfide forti nel mese di gennaio contro Inter e Juventus.

Giovanni Di Lorenzo

Cena Napoli per unire ulteriormente il gruppo

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, presenti il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e naturalmente Spalletti. Tutti a cena con il gusto di stare insieme, coltivare l’armonia del gruppo, come fatto nel percorso da marziani della prima parte della stagione e avere fiducia per il futuro, magari guardando alla classifica e pensando a quel sogno che mette d’accordo tutti.

